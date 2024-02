Gs Yuasa Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gs Yuasa-Aktie beträgt aktuell 18, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, mit einem Wert von 23,91. Daher erhält die Aktie auch hierfür eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Gs Yuasa.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Gs Yuasa wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Gs Yuasa auf 2483,82 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2561 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,11 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 2116,32 JPY, was einer Distanz von +21,01 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an drei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, mit verstärkten positiven Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.