Gs Global Fixed Income Portfolio: Dreht der Wind?

Wie sieht es mit der Performance seit dem 52 Wochenhoch aus? Gs Global Fixed Income Portfolio gelang es in den vergangenen 52 Wochen, genauer gesagt am 07. Dezember 2021 ein Kurshoch von 19,99 Euro zu notieren. In den letzten 244 Tagen, sprich seit dem Kurshoch, fiel der Kurs um -4,65 Prozent. Seit schon mitlerweile 244 Tagen kann der Kurs das… Hier weiterlesen