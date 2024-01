Grupoutresa ADR Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse von Grupo Nutresa-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,76 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,69 USD liegt, was einer Abweichung von +8,64 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (11,59 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,86 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Grupo Nutresa auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Grupo Nutresa-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit einer verstärkten Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Grupo Nutresa wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da sowohl die Beitragsanzahl als auch die Rate der Stimmungsänderung nur eine mittlere Aktivität aufweisen.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung sowohl basierend auf dem Anleger-Sentiment als auch auf dem langfristigen Stimmungsbild, was Investoren eine neutrale Positionierung nahelegt.