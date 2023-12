Grupoutresa ADR Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "VivoPower International":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Grupo Nutresa in den sozialen Medien diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Tendenzen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in Bezug auf Grupo Nutresa weder positiv noch negativ geäußert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,58 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,69 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +10,49 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 11,32 USD liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Der Relative Strength Index (RSI) der Grupo Nutresa liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Ebenso wird der RSI25 von 50 als neutral eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Grupo Nutresa konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Weder gab es auffällige positive noch negative Tendenzen in den sozialen Medien, noch wurde eine Veränderung in der Diskussionsstärke beobachtet. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend ergibt sich für Grupo Nutresa insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, sowohl hinsichtlich des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse als auch des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.