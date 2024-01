Grupo de Inversiones Suramericana ADR Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Grupo De Inversiones Suramericana betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Das gleiche gilt auch für den 25-Tage-RSI, der ebenfalls bei 50 liegt und die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Grupo De Inversiones Suramericana keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge oder in der Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien aufgetreten sind.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Grupo De Inversiones Suramericana derzeit neutral ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 17 USD, während der Aktienkurs bei 17,85 USD liegt, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 17,85 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Grupo De Inversiones Suramericana in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.