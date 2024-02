Grupo de Inversiones Suramericana ADR Aktie: Wann tut sich was?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Grupo De Inversiones Suramericana als Neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Ebenso ergibt sich ein Wert von 50 für den RSI25, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Grupo De Inversiones Suramericana eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung für Grupo De Inversiones Suramericana abgegeben.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 17,23 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 17,85 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +3,6 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Signal.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Grupo De Inversiones Suramericana basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.