Grupo de Inversiones Suramericana ADR Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Anleger-Stimmung bei Grupo De Inversiones Suramericana ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Dies ergibt sich aus einer Auswertung der Äußerungen und Meinungen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Grupo De Inversiones Suramericana-Aktie beträgt aktuell 50, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs liefert insgesamt also ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Grupo De Inversiones Suramericana verläuft aktuell bei 16,83 USD, während der Aktienkurs selbst bei 17,85 USD aus dem Handel ging. Damit ergibt sich eine Einstufung von "Gut". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt hingegen zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinstufung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.