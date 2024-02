Grupo TMMB Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Aktienanalyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Grupo Tmm Sab einen Wert von 25 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und das Signal "Gut" ergibt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird ein Wert von 45 ermittelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating für die Grupo Tmm Sab-Aktie führt.

Bei einer Dividendenrendite von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt kann eine Investition in die Aktie von Grupo Tmm Sab einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,43 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer niedrigen Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens mit "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Grupo Tmm Sab derzeit ein "Gut" ist, da der GD200 des Wertes in Höhe von 1,97 MXN verläuft, während der Kurs der Aktie (2,33 MXN) um +18,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,3 MXN, was einer Abweichung von +1,3 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".