Grupo TMMB Aktie: Was macht der Markt?

In den letzten Wochen konnte bei Grupo Tmm Sab keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über das Unternehmen festgestellt werden, weshalb auch in dieser Hinsicht eine "neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Grupo Tmm Sab derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,19 für "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe, da es als überbewertet angesehen wird.

Die Dividendenrendite von Grupo Tmm Sab beträgt derzeit 0 Prozent, was 4,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens ebenfalls als "schlecht" bewertet.

Im Rahmen der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Grupo Tmm Sab-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1,97 MXN lag. Der letzte Schlusskurs von 2,28 MXN liegt somit um 15,74 Prozent darüber, weshalb das Unternehmen eine "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 2,1 MXN liegt der letzte Schlusskurs mit einem Plus von 8,57 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Grupo Tmm Sab somit eine "gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Grupo Tmm Sab derzeit in Bezug auf die Stimmung und Diskussion neutral bewertet wird, aber in Bezug auf fundamentale Kriterien und Dividendenpolitik als "schlecht" eingestuft wird. In der technischen Analyse erhält das Unternehmen hingegen eine "gut"-Bewertung.