Grupo TMMB Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Grupo Tmm Sab hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,34 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Aktie durchschnittliche Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Grupo Tmm Sab liegt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Aktie um +19,6 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs um +8,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Grupo Tmm Sab also eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite, eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz sowie den RSI, und eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.