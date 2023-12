Grupo TMMB Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Bei einer Dividende von 0 % wird Grupo Tmm Sab im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (4,47 %) als niedriger eingestuft, was einer Differenz von 4,47 Prozentpunkten entspricht. Daher wird derzeit die Einstufung als "Schlecht" abgeleitet.

Um den aktuellen Zustand eines Wertpapiers zu beurteilen, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Wir betrachten nun den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 28 Punkten, was bedeutet, dass die Grupo Tmm Sab-Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 47,54, was darauf hinweist, dass Grupo Tmm Sab als "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Grupo Tmm Sab in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der vergangenen beiden Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Grupo Tmm Sab mit einem Wert von 21 über dem Durchschnitt (ca. 94 Prozent) der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 11,23). Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung.