Mit Grupo Supervielle wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Grupo Supervielle-Aktie hat in letzter Zeit eine positive Entwicklung gezeigt. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 3,16 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,29 USD lag, was einer Abweichung von +67,41 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,2 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+25,95 Prozent). Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

Wenn es um Dividenden geht, bietet die Grupo Supervielle-Aktie jedoch keine besonders attraktive Rendite. Mit 0 % Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken, liegt der Ertrag um 138,93 Prozentpunkte niedriger. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Grupo Supervielle-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Mit einem RSI von 32 für die letzten 7 Tage und 30,79 für die letzten 25 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im letzten Monat, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Grupo Supervielle-Aktie daher ein gemischtes Rating, mit positiven Aspekten in der charttechnischen Analyse und im Anleger-Sentiment, aber negativen Aspekten in Bezug auf die Dividendenrendite und die Diskussionsintensität.