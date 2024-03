Grupo Supervielle im Check!

Der Aktienkurs von Grupo Supervielle hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor 63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt im Mittel 0,71 Prozent, während Grupo Supervielle aktuell 70,77 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in Grupo Supervielle gegenüber dem Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag von 138,93 Prozentpunkten erzielt werden, da das Unternehmen derzeit keine Dividenden ausschüttet. Daher ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Grupo Supervielle beträgt 32, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 30,79, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Grupo Supervielle.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Grupo Supervielle zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen vor allem auf die positiven Aspekte rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.