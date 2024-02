Grupo Supervielle Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Grupo Supervielle wird auf fundamental Basis als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,13 liegt, was einem Abstand von 52 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 18,86 entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

In den sozialen Medien wurde Grupo Supervielle in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Grupo Supervielle-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Es wurde jedoch weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Grupo Supervielle auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.