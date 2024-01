Grupo Supervielle Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier gegenwärtig "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Grupo Supervielle wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Grupo Supervielle-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist Grupo Supervielle auf der Basis des 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +27,99 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet, bei dem ebenfalls eine Abweichung von +13,95 Prozent festgestellt wird, was zu einem "Gut"-Rating für Grupo Supervielle führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Grupo Supervielle in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +110,96 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche erzielt. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Grupo Supervielle um 102,47 Prozent über dem Durchschnitt. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.