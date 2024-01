Grupo Supervielle Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Grupo Supervielle-Aktie wird in einer technischen Analyse mit einem positiven Rating bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +52,82 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +39,69 Prozent eine positive Entwicklung. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Grupo Supervielle zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, während es für den 25-Tage-RSI mit "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Grupo Supervielle. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Grupo Supervielle deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Gut"-Rating insgesamt.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Grupo Supervielle als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) insgesamt 41 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".