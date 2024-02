Grupo Supervielle Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Grupo Supervielle hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 43,1 Prozent erzielt, was mehr als 40 Prozent über dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche von -2,38 Prozent konnte Grupo Supervielle mit 45,47 Prozent deutlich überzeugen. Diese positive Entwicklung hat dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie eingebracht.

In Bezug auf die Dividende schneidet Grupo Supervielle im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,87 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger ab. Die Differenz beträgt 138,87 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daraus resultiert eine Gesamteinstufung als "Neutral".

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien zu Grupo Supervielle verzeichnet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Bereich. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen nicht verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Sollten Grupo Supervielle Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Grupo Supervielle jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Grupo Supervielle-Analyse.

Grupo Supervielle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...