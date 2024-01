Grupo Supervielle Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Grupo Supervielle können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit für Grupo Supervielle in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Grupo Supervielle besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit erhält Grupo Supervielle auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Grupo Supervielle mit einer Rendite von 42,19 Prozent mehr als 32 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,5 Prozent. Auch hier liegt Grupo Supervielle mit 40,69 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Grupo Supervielle liegt mit 9,13 deutlich niedriger als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,62). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Analyseperspektive zu einer Einstufung als "Gut".