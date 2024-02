Grupo Supervielle Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Grupo Supervielle-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 4,25 USD gehandelt und liegt damit um +44,56 Prozent über dem GD200 (2,94 USD). Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4 USD. Der Abstand zum GD50 beträgt +6,25 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für den Aktienkurs der Grupo Supervielle, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Grupo Supervielle-Aktie liegt bei 36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt einen Wert von 39,12 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Grupo Supervielle.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Grupo Supervielle diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite der Grupo Supervielle-Aktie liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 139,02 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.