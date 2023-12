Grupo Simecb De Cv Adr Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Aktienkurs der Grupo Simec Sab De Cv verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,17 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -3,71 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Grupo Simec Sab De Cv eine Underperformance von -8,46 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von -3,71 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Grupo Simec Sab De Cv um 8,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurden Grupo Simec Sab De Cv von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Daher sind wir der Meinung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Einstufung rechtfertigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Grupo Simec Sab De Cv weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 38, während der RSI auf 25-Tage Basis bei 62,4 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,53 auf, was 9 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (21,51). Dies signalisiert eine Unterbewertung, was zu der Einstufung "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive führt.