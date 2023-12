Grupo Simecb De Cv Adr Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Grupo Simec":

Die technische Analyse der Grupo Simec Sab De Cv zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 200,03 MXN verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 179 MXN aus dem Handel ging, was einem Abstand von -10,51 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 194,29 MXN, was einer Differenz von -7,87 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Grupo Simec Sab De Cv-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 55, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 65,61 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung des Aktien-Ratings.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Abschließend zeigt die Dividendenrendite der Grupo Simec Sab De Cv, dass sie mit 0 Prozent 3,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent, was die Aktie zu einem eher unrentablen Investment macht und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.