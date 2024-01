Grupo Simecb De Cv Adr Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Grupo Simec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Grupo Simec Sab De Cv betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,58 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,02, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser für Grupo Simec Sab De Cv aktuell auf 197,77 MXN, während der Aktienkurs bei 181 MXN liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,48 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 187,8 MXN, was zu einem Abstand von -3,62 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" in der technischen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Grupo Simec Sab De Cv eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage und auch zwei Tage ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhalten die Anleger eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende schüttet Grupo Simec Sab De Cv im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Metalle- und Bergbausektor auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,21 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Insgesamt lassen die verschiedenen Analysen und Bewertungen auf ein neutrales bis schlechtes Bild in Bezug auf Grupo Simec Sab De Cv schließen.