Grupo Simecb De Cv Adr Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Grupo Simec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Grupo Simec Sab De Cv, so liegt der Wert aktuell bei 46. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 49,02 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie von Grupo Simec Sab De Cv im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,66, was einem Abstand von 9 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,61 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Aktienkurs von Grupo Simec Sab De Cv zeigt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,56 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -3,64 Prozent eine Underperformance von -15,91 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -3,64 Prozent hatte, zeigt sich eine Unterperformance von 15,91 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Grupo Simec Sab De Cv mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,21 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -3,21 Prozent und zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.