Grupo Simecb De Cv Adr Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die technische Analyse der Grupo Simec Sab De Cv-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 200,16 MXN liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 179 MXN weicht somit um -10,57 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (194,85 MXN) liegt mit einem Abweichung von -8,13 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Grupo Simec Sab De Cv-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Grupo Simec Sab De Cv in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. In den Diskussionen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Grupo Simec Sab De Cv liegt derzeit bei 23, was bedeutet, dass die Börse 23,53 Euro für jeden Euro Gewinn von Grupo Simec Sab De Cv zahlt. Dies sind 8 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.

Im Branchenvergleich erzielte Grupo Simec Sab De Cv in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,17 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -4,43 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -7,73 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.