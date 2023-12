Grupo Simecb De Cv Adr Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Grupo Simec Sab De Cv-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 199,16 MXN für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 179,98 MXN, was einem Unterschied von -9,63 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 191,38 MXN zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,96 Prozent) ein "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Grupo Simec Sab De Cv-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,53 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand beträgt aktuell 15 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 20. Aufgrund dieses vergleichsweise hohen KGV erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Bereich Sentiment und Buzz wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Grupo Simec Sab De Cv festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Grupo Simec Sab De Cv liegt bei 45,55 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 62,91 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend erhält die Grupo Simec Sab De Cv-Aktie sowohl aus charttechnischer, fundamentaler als auch sentimentaler Sicht überwiegend negative Bewertungen.