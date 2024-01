Grupo Simecb De Cv Adr Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Grupo Simec":

Die Grupo Simec Sab De Cv wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 196,92 MXN, was bedeutet, dass der Aktienkurs (184 MXN) um -6,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 186,27 MXN ergibt eine Abweichung von -1,22 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Grupo Simec Sab De Cv als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,05 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 21,72 bei 11 Prozent, was auf fundamentaler Basis zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Grupo Simec Sab De Cv mit 0 Prozent 3,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Grupo Simec Sab De Cv als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 37,92, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 53,84 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.