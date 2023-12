Grupo Simec Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Derzeit schüttet Grupo Simec Sab De Cv niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,25 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,25 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Grupo Simec Sab De Cv eine Performance von -12,17 Prozent, was eine Underperformance von -7,73 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Der Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche fiel im gleichen Zeitraum um -4,43 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,43 Prozent hatte, lag Grupo Simec Sab De Cv um 7,73 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Grupo Simec Sab De Cv-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 200,16 MXN. Der letzte Schlusskurs von 179 MXN weicht somit um -10,57 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (194,85 MXN) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,13 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger bei Grupo Simec Sab De Cv in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Diskussionen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.