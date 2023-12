Grupo Simec Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Aktienkurs von Grupo Simec Sab De Cv hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die durchschnittlich um -3,71 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -8,46 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -3,71 Prozent hatte, lag Grupo Simec Sab De Cv um 8,46 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,74 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 198,19 MXN mit dem aktuellen Kurs (182,85 MXN) vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 188,82 MXN im Vergleich zum aktuellen Kurs, ergibt sich eine Abweichung von -3,16 Prozent. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung einer Aktie wird auch durch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst. Bei Grupo Simec Sab De Cv zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Grupo Simec Sab De Cv gegenüber dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,24 Prozentpunkte weniger als die üblichen 3,24 % ist. Der niedrigere Ertrag führt daher zur Einstufung "Schlecht" in dieser Kategorie.