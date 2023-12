Grupo Simec Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmungslage der Anleger war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an sechs Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit Grupo Simec Sab De Cv. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird verwendet, um zu beurteilen, wie preisgünstig eine Aktie auf den ersten Blick erscheint. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Grupo Simec Sab De Cv hat ein KGV von 23,53, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt 15 Prozent, basierend auf dem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 20. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Grupo Simec Sab De Cv in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,17 Prozent erzielt. Der Durchschnittsrückgang ähnlicher Aktien betrug -4,74 Prozent, was bedeutet, dass Grupo Simec Sab De Cv im Branchenvergleich um -7,42 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,74 Prozent im letzten Jahr. Grupo Simec Sab De Cv lag 7,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 199,16 MXN für die Grupo Simec Sab De Cv-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 179,98 MXN, was einem Unterschied von -9,63 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (191,38 MXN) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -5,96 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält Grupo Simec Sab De Cv in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.