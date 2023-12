Grupo Radio Centro Aktie: Was war das denn?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Grupo Radio Centro Sab De Cv können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat in diesem Zusammenhang eine durchschnittliche Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt erhält Grupo Radio Centro Sab De Cv in diesem Punkt daher die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Grupo Radio Centro Sab De Cv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,2 MXN. Der letzte Schlusskurs von 3,35 MXN weicht somit um +4,69 Prozent ab, was ebenfalls einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Grupo Radio Centro Sab De Cv-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Grupo Radio Centro Sab De Cv liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 50, was zu einem Gesamtrating "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Grupo Radio Centro Sab De Cv. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.