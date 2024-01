Grupo Radio Centro Aktie: Was soll das denn werden?

Die Grupo Radio Centro Sab De Cv befindet sich laut der technischen Analyse derzeit in einer neutralen Position. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 3,23 MXN, was einer Differenz von +3,72 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 3,35 MXN entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 3,35 MXN, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Grupo Radio Centro Sab De Cv zeigt ebenfalls ein neutrales Signal. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen (Wert 50) als auch der RSI25 (Wert 50) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Somit wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem RSI und dem Sentiment der Anleger eine neutrale Einschätzung für die Grupo Radio Centro Sab De Cv.