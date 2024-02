Grupo Radio Centro Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Grupo Radio Centro Sab De Cv notiert aktuell mit einem Kurs von 3,35 MXN. Dies entspricht einer Entfernung von +2,13 Prozent vom GD200 (3,28 MXN). Aus charttechnischer Sicht ergibt sich somit ein "Neutral"-Signal. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt ebenfalls bei 3,35 MXN. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Signal verzeichnet, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Grupo Radio Centro Sab De Cv als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Titel-Signal für die Grupo Radio Centro Sab De Cv-Aktie. Der RSI7 beträgt 50, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat. Der RSI25 weist ebenfalls einen Wert von 50 auf, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment, welches auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion über die Grupo Radio Centro Sab De Cv. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Des Weiteren zeigt das Sentiment und der Buzz, dass die Aktie von Grupo Radio Centro Sab De Cv eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigt indes kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Grupo Radio Centro Sab De Cv bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".