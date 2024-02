Grupo Mexicano de DesarrolloB Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Grupo Mexicano De Desarrollo Sab liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auch hier auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Grupo Mexicano De Desarrollo Sab mit -4,41 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. In der "Bauwesen"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -1,43 Prozent, und auch hier liegt die Grupo Mexicano De Desarrollo Sab mit 2,98 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Grupo Mexicano De Desarrollo Sab-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,81 MXN. Der letzte Schlusskurs (13,86 MXN) weicht somit +0,36 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (13,86 MXN) weist eine nahezu keine Abweichung auf und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Grupo Mexicano De Desarrollo Sab-Aktie in der Kategorie der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Grupo Mexicano De Desarrollo Sab bei 5,95, was unter dem Branchendurchschnitt (84 Prozent) liegt. Die Branche "Bauwesen" weist einen Wert von 37 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.