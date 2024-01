Grupo Mexicano de DesarrolloB Aktie: Was macht der Markt?

In den letzten vier Wochen gab es bei Grupo Mexicano De Desarrollo Sab keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Häufigkeit der Kommunikation in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen über Grupo Mexicano De Desarrollo Sab in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab keine positiven oder negativen Ausschläge, und vor allem wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Grupo Mexicano De Desarrollo Sab mit einer Rendite von -6,35 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Die "Bauwesen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,43 Prozent. Auch hier liegt Grupo Mexicano De Desarrollo Sab mit -6,78 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Grupo Mexicano De Desarrollo Sab liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 100, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.