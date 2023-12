Grupo Mexicano de DesarrolloB Aktie: Finger weg?

Die Aktie von Grupo Mexicano De Desarrollo Sab hat in den letzten Monaten verschiedene Signale und Bewertungen erhalten, die sowohl auf die Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien als auch auf die technische Analyse der Aktienkurse zurückzuführen sind. Die Diskussionsintensität im Netz wurde als durchschnittlich eingestuft, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führte. Ebenso ergab die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Grupo Mexicano De Desarrollo Sab um mehr als 5 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führte. Auch im Branchenvergleich mit der Bauwesen-Branche liegt die Rendite der Grupo Mexicano De Desarrollo Sab deutlich darunter.

Die Marktteilnehmer zeigten sich in den sozialen Medien in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Grupo Mexicano De Desarrollo Sab, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher erhielt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) ergab ebenfalls eine neutrale Einstufung, jedoch wurde der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, als Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Grupo Mexicano De Desarrollo Sab als "Schlecht".