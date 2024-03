Grupo México Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Anzeichen für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Der RSI der letzten 7 Tage für die Grupo Mexico Sab De Cv-Aktie liegt bei 17 und deutet somit auf eine Überverkaufssituation hin, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 43,89, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Grupo Mexico Sab De Cv.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität der Grupo Mexico Sab De Cv-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist die Gesamtbewertung für Grupo Mexico Sab De Cv "Neutral".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem KGV von 11,23 ist Grupo Mexico Sab De Cv deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", was zu einer Unterbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 37,2, was einen Abstand von 70 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Grupo Mexico Sab De Cv eine Dividendenrendite von 4,63 Prozent auf, was 1,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.