Grupo México Aktie: Wann tut sich was?

Die Dividendenrendite der Grupo Mexico Sab De Cv-Aktie beträgt 4,16 Prozent, was 0,89 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend, was als positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität war ebenfalls höher als üblich, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führte. Daher erhält die Grupo Mexico Sab De Cv-Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass die Anleger die Grupo Mexico Sab De Cv-Aktie in den letzten zwei Wochen als neutral bewerteten. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führten dazu, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wurde.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Grupo Mexico Sab De Cv-Aktie zeigt eine Ausprägung von 3,04, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 30,36 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut" für die Aktie.