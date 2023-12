Grupo Financiero Inbursa Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt aktuell um 14,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar +17,45 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,64 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt auf 7- und 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie für diesen Punkt der Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass die Aktie von Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,5 derzeit um 12 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (8,57). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.