Grupo Financiero Inbursa Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 4,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" wird die Aktie daher als unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 39,69 MXN liegt. Der letzte Schlusskurs von 46,15 MXN weist daher eine Abweichung von +16,28 Prozent auf, was das Wertpapier als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (40,56 MXN) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+13,78 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In der Summe erhält die Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 7,5 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche (8) liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann, wodurch sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating erhält.

Abschließend betrachtet der Relative Strength Index (RSI) die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 40,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI25 zeigt mit einem Wert von 32,68 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.