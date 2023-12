Grupo Financiero Inbursa Aktie: Was macht der Markt?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv beträgt das aktuelle KGV 7. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" haben im Durchschnitt ein KGV von 8. Somit ist Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv von 45,44 MXN mit einer Entfernung von +14,66 Prozent vom GD200 (39,63 MXN) ein "Gut"-Signal aufweist. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 40,18 MXN, was einem Abstand von +13,09 Prozent entspricht. Demnach wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Abschließend betrachtet liegt die Dividendenrendite von Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv bei 0 Prozent, was 4,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Handelsbanken" liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.