Grupo Financiero Inbursa Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv liegt bei 70,55 und wird daher als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,57 und deutet auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht" Gesamteinschätzung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 42,21 MXN, während der letzte Schlusskurs bei 50,34 MXN liegt, was einem Unterschied von +19,26 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt auf die letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 49,89 MXN, was einem Unterschied von +0,9 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite für Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".