Grupo Financiero Inbursa Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das mexikanische Unternehmen Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv hat eine Dividende von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (4,85 %) als niedrig bewertet wird. Die Differenz beträgt 4,85 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Mehrheit der Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt über dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie einen Wert von 11,4 auf, was 26 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie daher als "teuer" eingestuft und erhält ein "Schlecht"-Rating.