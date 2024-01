Grupo Financiero Inbursa Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv liegt bei 35,83 und führt somit zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 33,53 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv von 45,66 MXN eine Entfernung von +14,69 Prozent vom GD200 (39,81 MXN) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 41,14 MXN, was einen Abstand von +10,99 Prozent bedeutet und ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Somit wird der Kurs der Grupo Financiero Inbursa Sab De Cv-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 7,5 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken" liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 13 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 8. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".