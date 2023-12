Grupo Financiero Galicia Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Grupo Financiero Galicia übertrifft die Branche im Aktienkurs deutlich, mit einer Performance von 126,41 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -3,97 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +130,38 Prozent für Grupo Financiero Galicia entspricht. Auch der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 5,1 Prozent im letzten Jahr, wobei Grupo Financiero Galicia mit 121,31 Prozent darüber liegt. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Grupo Financiero Galicia wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine bedeutenden Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Grupo Financiero Galicia daher in dieser Kategorie ein "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Grupo Financiero Galicia bei 0 Prozent, was 138,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieses Ergebnis führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, da die Aktie im Vergleich eher als unrentables Investment erscheint.

Auf fundamentaler Ebene weist Grupo Financiero Galicia ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,24 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 15 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt dazu, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und daher auf fundamentaler Basis ein "Gut" erhält.