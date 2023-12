Grupo Financiero Galicia Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Grupo Financiero Galicia liegt derzeit bei 39,52, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 25,79 und wird daher als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Grupo Financiero Galicia-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 13,98 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 17,28 USD weicht somit um +23,61 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,42 USD) liegt mit dem aktuellen Schlusskurs von 17,28 USD um +28,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Insgesamt erhält die Grupo Financiero Galicia-Aktie daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Grupo Financiero Galicia festgestellt werden konnte. Das Kriterium wird daher als "neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die damit verbundene Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben jedoch zugenommen, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Grupo Financiero Galicia daher in diesem Punkt als "schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Grupo Financiero Galicia beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,85 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "neutral" Bewertung von unseren Analysten.

