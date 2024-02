Grupo Financiero Galicia Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Dividendenrendite von Grupo Financiero Galicia liegt mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 139,02 %. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Grupo Financiero Galicia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,43 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,15 USD liegt somit deutlich darüber (+30,59 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (18,13 USD) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+11,14 Prozent), wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich erzielte die Grupo Financiero Galicia in den letzten 12 Monaten eine Performance von 62,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -1,42 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +63,95 Prozent. Im Sektorvergleich lag die Grupo Financiero Galicia jedoch 151474,86 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer mittleren Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Grupo Financiero Galicia in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut" verliehen.