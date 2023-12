Grupo Financiero Banorteb De Cv Adr Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Aktienkurs der Grupo Financiero Banorte Sab De Cv hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,81 Prozent erzielt, was 15,92 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" beträgt die mittlere jährliche Rendite 5,65 Prozent, und die Grupo Financiero Banorte Sab De Cv liegt aktuell um 12,16 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Grupo Financiero Banorte Sab De Cv bei 6,9 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur Branche "Handelsbanken" beträgt +2,14 Prozent, was zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,1, was über dem Branchendurchschnitt von 8,15 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Grupo Financiero Banorte Sab De Cv eine durchschnittliche Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Die Rate der Stimmungsänderung hat positiv zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Grupo Financiero Banorte Sab De Cv in Bezug auf ihre Rendite, Dividendenpolitik und Sentiment, während das KGV auf eine Überbewertung der Aktie hindeutet.