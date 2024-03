Grupo Financiero Banorte Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Grupo Financiero Banorte Sab De Cv zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 157,9 MXN verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 170,01 MXN, was einem Abstand von +7,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 176,08 MXN, was einer Differenz von -3,45 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf den Branchenvergleich liegt die Aktie von Grupo Financiero Banorte Sab De Cv mit einer Rendite von 26,62 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Finanzen", die eine Rendite von 6,23 Prozent erzielt haben. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Aktie in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung unterdurchschnittlich ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird auch der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,74 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,27 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Grupo Financiero Banorte Sab De Cv-Aktie demnach eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse und den Branchenvergleich, während das Sentiment und Buzz sowie der Relative-Stärke-Index zu einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung führen.