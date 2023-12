Grupo Financiero Banorte Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Grupo Financiero Banorte Sab De Cv zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 149,66 MXN liegt, während der aktuelle Kurs bei 165,63 MXN liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +10,67 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 153,81 MXN, was einem Abstand von +7,68 Prozent entspricht und ebenfalls eine Bewertung von "Gut" ergibt.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Grupo Financiero Banorte Sab De Cv derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, nämlich 6,9 % im Vergleich zu 4,77 %. Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Grupo Financiero Banorte Sab De Cv waren in den letzten Wochen positiv, was sich in einer Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien widerspiegelt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den grünen Bereich. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 29,77, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 39,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Gut" für die Aktie der Grupo Financiero Banorte Sab De Cv.