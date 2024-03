Grupo Elektra Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Aktienanalyse: Grupo Elektra Sab De Cv mit neutraler Dividendenrendite und Stimmungsbild

Die Aktie von Grupo Elektra Sab De Cv bietet aktuell eine Dividendenrendite von 0,45 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 4,86 Prozentpunkten darstellt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie der letzten 200 Handelstage um -1,74 % vom aktuellen Kurs abweicht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der eine Abweichung von -1,53 % aufweist. Daraus ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie der Grupo Elektra Sab De Cv überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage neutral eingestuft.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Dividendenrendite, des Sentiments und der technischen Indikatoren ein insgesamt neutrales bis schlechtes Rating für die Aktie von Grupo Elektra Sab De Cv.